Medhi Taremi è un nuovo giocatore dell'Inter, l'iraniano arriva dal Porto ed è freschissimo di ufficialità del passaggio in nerazzurro. A dare lui la benedizione è l'ex centrocampista della Beneamata, leggenda del Triplete, Wesley Sneijder.

L'ex calciatore olandese ha dato il benvenuto all'ex attaccante del Porto come mostra il video di Persia Soccer su Twitter: "Ho giocato con Mehdi Taremi, è un giocatore straordinario. Ora va nel mio club, l'Inter. Mi raccomando con i tifosi, sostenetelo" ha detto.

️ "I played with Mehdi Taremi, he's an amazing player. He's now going to my club, Inter Milan. I want the fans to support him." - Wesley Sneijder



The former Bronze Boot and Silver Ball midfield legend wishes his former teammate the best with the Italian champions. ️ pic.twitter.com/hs2Wn0J3D3