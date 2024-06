"Vedo una buona positività, anche se ci sono stati due infortuni e alcuni problemini fisici". Così Marco Tardelli sull'approccio azzurro a Euro 2024. "Vedo una squadra giovane, costruita in proiezione Mondiale 2026. Spalletti ha avuto coraggio, giusto così. Il leader di questa squadra? Non perché è un centrocampista, così si dice, simile a me, ma dico Barella. E non facciamo drammi se non ci sarà contro l'Albania: abbiamo iniziato un Mondiale e un Europeo senza Gattuso e Verratti e li abbiamo vinti entrambi. E i 26 in rosa sono tutti bravi".