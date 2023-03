"L'Inter è in un momento di confusione, sia da parte della società, perché non riusciamo ancora a capire cosa succederà al club, sia per quanto riguarda i risultati. Inzaghi ha perso otto partite, di cui tre prima di giocare la partita in Coppa e tre dopo. Si vede che c'è qualcosa che non va e che il tecnico non riesce a gestire bene questa situazione". Così Marco Tardelli nel suo "urlo" durante '90esimo' minuto su Rai 2.