Marco Tardelli, nel suo editoriale per La Stampa, si è soffermato sulla sconfitta dell'Inter a Leverkusen: "E' arrivata la prima sconfitta europea anche per l’Inter, certamente non la solita convincente e brillante. La beffa è arrivata nel finale dopo le sostituzioni, forse troppo azzardate, di giocatori importanti che avrebbero potuto aiutare a portare a termine un risultato positivo», ha scritto l'ex giocatore a proposito dei nerazzurri", ha concluso.