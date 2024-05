Tante Inter del presente e del passato al 74esimo Congresso FIFA che si sta tenendo in queste ore a Bangkok, in Thailandia. Erick Thohir, ex presidente del club nerazzurro, ha incontrato Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Ivan Cordoba e Luis Figo, immortalando il tutto con delle foto postate sul proprio profilo Instagram. "Il duo argentino Javier Zanetti & Esteban Cambiasso, il duro difensore colombiano Ivan Cordoba e l'ala portoghese Luis Figo", ha scritto ET a corredo delle immagini.