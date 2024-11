Alessio Tacchinardi era ieri tra gli ospiti di Pressing per commentare la giornata di campionato tuttora in corso. Con un focus sull'Inter e sul protagonista di sbato, Joaquin Correa. "E' forte, ma discontinuo. E' stato aiutato da una difesa imbarazzante del Verona. Sono d'accordo però - dice Tacchinardi - che l'Inter può perdere solo lei lo scudetto, è la squadra più solida e più forte. Se lo perde non è un fallimento, ma è la squadra più completa di tutte. E' già forte così, ma se deve avere paura di una cosa è di sé stessa. Se gioca con questa cattiveria, è la rosa più forte".