Il futuro di Paulo Dybala è ancora un mistero anche per Alessio Tacchinardi: "Il Napoli ha perso Insigne, quindi non so dove giocherà Dybala: se giochi 4231 e lo metti dietro Osimhen renderebbe al massimo - dice l'ex bianconero a Radio Marte, nel corso del programma 'Si Gonfia La Rete' -. Per Dybala la destinazione perfetta sarebbe Napoli, molto più dell’Inter. Se Dybala sta bene e gioca ti fa almeno 15 gol ma ne fa fare 40 ad Osimhen".