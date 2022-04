Questa Juve si è dimostrata più forte dell'Inter nell'arco dei novanta minuti?

"Per me la Juve è forte, altrimenti non fai una prestazione del genere. L'Inter ha fatto la Juve e la Juve ha fatto l'Inter, prima della partita avevo pensato ad un atteggiamento difensivo, invece Allegri ha fatto una partita di grande coraggio. Poi c'è da dire che il campionato italiano, forse, non è troppo allenante per questa squadra a cui, a volte, basta una sgasata per fare il gol e gestire il risultato".