L'Associazione Svizzera di Football ha deciso di proseguire fino all'estate il suo rapporto con Murat Yakin, che dunque guiderà Yann Sommer e compagni all'Europeo 2024 in Germania. "Anche se abbiamo fatto quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime partite di qualificazione, Murat Yakin ha la nostra piena fiducia. Ha il nostro sostegno per poter partecipare all’Europeo con la migliore squadra e il miglior staff possibile - ha dichiarato il presidente dell’ASF Dominique Blanc -. Faremo tutto il possibile per essere pronti a rappresentare con successo il nostro paese a UEFA EURO 2024. Per questo motivo, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, esamineremo a fondo tutte le aree in cui possiamo migliorare e apportare cambiamenti. Vogliamo tracciare la rotta per il futuro".

Con questa decisione, è assicurata la collaborazione a medio termine tra l'associazione e l'allenatore, come evidenziato dal direttore della nazionale elvetica Pierluigi Tami: "Murat ci ha mostrato soluzioni concrete su come vuole portare avanti la squadra e lo staff. Ci ha convinto di essere ancora l'uomo giusto per il ruolo di allenatore".