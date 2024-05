Yann Sommer è tra i 38 giocatori convocati da Murat Yakin, ct della Svizzera, per il pre-ritiro in vista di Euro 2024. Il portiere dell'Inter, come annunciato qualche giorno fa dal selezionatore, sarà il titolare che difenderà i pali della porta elvetica durante la rassegna continentale in terra tedesca. La lista definitiva dei giocatori selezionati, fa sapere la federcalcio elvetica, verrà annunciata il 7 giugno.