Yann Sommer è tornato in forma partita e domani potrà dimostrarlo nell'amichevole contro l'Austria, test di avvicinamento agli Europei per la formazione di Murat Yakin. Che in conferenza stampa annuncia chiaramente la sua presenza dal primo minuto: "Yann Sommer sarà in porta contro l'Austria", la semplice dichiarazione del tecnico. Arrivata oltretutto prima che Gregor Kobel, il 'concorrente' principale dell'estremo difensore dell'Inter, interrompesse l'allenamento odierno per un problema al collo.