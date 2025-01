“Questo è il mio momento peggiore, ma sono tranquillo”: questo è quanto ha affermato Lautaro Martinez nella conferenza stampa della vigilia della finale di Supercoppa tra Inter e Milan. Parole che tranquillizzano i bookies che lo vedono in pole nella lavagna dei marcatori del match a 2,25. In casa Milan spicca Alvaro Morata, uomo da finali, a 3,75 mentre Christian Pulisic, capocannoniere rossonero in stagione e a segno in semifinale contro la Juve, è proposto a 4, stessa quota del grande ex Hakan Calhanoglu.