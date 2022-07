La prima indicazione di quale potrebbe essere l’esito finale del caso Super League arriverà il prossimo 15 dicembre. Lo ha annunciato la Corte di Giustizia dell’Unione europea, spiegando che quella sarà la data in cui verrà pubblicato il parere dell’Avvocato Generale della Corte, il greco Athanasios Rantos. Se alla fine sarà stabilito che UEFA e FIFA, così come denunciato dai club dissidenti, abbiano abusato di una posizione di monopolio dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, la sentenza avrà il potenziale per offrire agli organizzatori di eventi la libertà di gestire le competizioni senza avere necessariamente il permesso di organi di governo definiti come la UEFA in futuro.