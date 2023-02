Suning.com ha annunciato pochi giorni fa un incontro di cooperazione annuale 2023 con Midea, già sponsor dell'Inter, e ha finalizzato l'obiettivo strategico 2023 dell'intera categoria di Midea a 24 miliardi di yuan. Allo stesso tempo, ha annunciato il lancio del 'Fire March'. In vista del 2023, le due parti si concentreranno sul miglioramento dell'esperienza del consumatore rafforzando al contempo l'offerta di tutte le categorie di prodotti basati su importanti nodi di marketing come il New Year's Shopping Festival, la promozione 'Fire March', il Beauty Powder Festival e il secondo Suning.com & Festival del marchio Midea.