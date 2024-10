L'ex Inter Paolo Stringara analizza i temi del match di domenica contro la Juve intervistato da SportPaper.it: "Non penso ci sia una squadra favorita, sono partite aperte a tutti i risultati. Chiaro che l’Inter è un attimino più quadrata rispetto ad una Juventus che sta lavorando per trovare una propria identità, diversa da quella dello scorso anno. Non è semplice, ma questo è l’intento di Thiago Motta e soci. Poi, sulla questione infortuni, un allenatore preferisce sempre avere tutti a disposizione e le assenze contano. Poi il calcio ci smentisce sempre. Ripeto, partita aperta".