L'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni, oggi pundit di DAZN, ha parlato anche ai microfoni di RadioFirenzeViola esprimendosi sulla stagione della Fiorentina e svelando un retroscena su Giacomo Bonaventura: "A suo tempo cercai di portare all’Inter ma non se ne fece niente, lui lo sa. Vedo una Fiorentina ben disposta in generale, poi non scordiamoci che i fronti aperti sono ancora tre”.