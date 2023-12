Mentre da più parti si sono alzate voci polemiche nei confronti delle dichiarazioni di Francesco Acerbi post Genoa-Inter a proposito dell'operato sul mercato dei nerazzurri e della Juventus, Andrea Stramaccioni, dagli studi di DAZN, ha espresso il suo appoggio verso il difensore: "Acerbi non è mai banale, è una persona matura e ha fatto una digressione lucida. Ha chiesto il motivo per cui si dice che la Juve sta facendo il miracolo e l’Inter sta facendo il suo, dicendosi in disaccordo perché i bianconeri hanno speso tanti mentre l’Inter ha acquistato solo a parametro zero. È un discorso giusto".