"Cassano l'ho respirato in due momenti. Ero nel settore giovanile, l'anno che arriva da Bari era incredibile. Quando ha giocato punta assieme a Totti facevano delle giocate in cui sparivano i palloni. Producevano delle giocate incredibili. Poi l'ho avuto da giocatore all'Inter. Come giocate pure lo metto anche sopra Del Piero, perché ho visto cose che poi non ho più visto". Così Andrea Stramaccioni ha parlato ieri dagli studi di Dazn della sua esperienza a stretto contatto con l'ex attaccante nerazzurro, allenato proprio ad Appiano.