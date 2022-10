Nuovo stop per Romelu Lukaku. Il belga ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. A fare il punto sull'infortunio di Big Rom ci pensa il dottor Fabrizio Tencone di Isokinetic: "Dobbiamo tener conto che stiamo parlando delle recenti informazioni di un comunicato che, per quel che leggiamo tra le righe, ci dà due informazioni: non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave come la prima volta, assolutamente, ma di una cosa minore - dice durante l'intervento in collegamento con Sky Sport -. Però giustamente i colleghi si prendono 5/7 giorni prima di ricontrollare e dare un giudizio. Perciò comunque qualcosina è successo: la prognosi è di una settimana più o meno, che è il tempo che si sono presi per il prossimo esame. Non abbiamo informazioni per essere precisi e per poter rassicurare i tifosi dell’Inter o del Belgio: questo tipo di infortunio è un infortunio minore, è un fastidio al livello della cicatrice. Non è grave, ma il fatto che i colleghi dell’Inter si prendano qualche giorno per i nuovi esami è un segnale di attenzione particolare. Ci vorrà qualche giorno, su questo non c’è il minimo dubbio. Stiamo parlando anche di uno dei muscoli più delicati: il bicipite femorale è uno dei tre muscoli posteriori dietro alla coscia e nel calcio è quello dove ci si fa e ci si rifà male più frequentemente. È molto delicato".