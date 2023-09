Stefan Kuntz è stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico della Nazionale turca. L'amministrazione della FFT ha annunciato il licenziatmento del'allenatore tedesco, che è stato oggetto di critiche a causa del pessimo calcio messo in mostra dalla Nazionale di Hakan Calhanoglu e dei risultati delle ultime partite. Il presidente Mehmet Büyükekşi e la sua delegazione, che hanno sostenuto l'allenatore nonostante l'andamento negativo della nazionale, hanno cambiato prospettiva di fronte alle dichiarazioni dell'allenatore tedesco rivolte ai giocatori dopo la partita con l'Armenia.

Dopo che il presidente Büyükekşi ha dichiarato che "Kuntz si è sparato a una gamba", la situazione di Kuntz e della nazionale è stata valutata per giorni. Kuntz, che ha un contratto fino alla fine degli Europei di calcio EURO 2024, è stato chiamato dalla direzione per essere informato della decisione. Per la sua sostituzione, in pole position c'è Vincenzo Montella, separatosi in estate dall'Adana Demirspor.