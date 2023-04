Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani pomeriggio contro la Salernitana, il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici si è soffermato sul modulo di gioco e, con riferimento alla difesa, ha ricordato il cambiamento tattico nella sfida vinta 1-0 contro l'Inter: "Questa squadra ha le caratteristiche per giocare a quattro anche se ha giocato in maniera positiva anche a tre. Con l’Inter ho giocato un tempo con la difesa a tre, ma conoscendo meglio i ragazzi penso che si riconoscano di più nella difesa a quattro. Non sono tanto importanti i numeri, ma l’occupazione dello spazio, con rispetto dell’avversario.