Secondo successo consecutivo per lo Spezia che sembra ricevere buoni stimoli dalla cura D'Angelo. 1-0 al Bari (dopo aver espugnato il Picco di Ascoli) ora i liguri stanno cercando di uscire dalle zone calde. Ha parlato a Sky Sport Francesco Pio Esposito, terminale offensivo degli aquilotti, protagonista di una prova combattiva anche ieri sera: "In Serie B il primo tempo è sempre più sporco, nel secondo tempo le squadre si allungano. Quando mi arriva la palla io cerco di fare il massimo, ma se mi arriva un pallone più giocabile, meglio per me e per la squadra. Io quando scendo in campo non guardo in faccia nessuno e faccio sempre le mie cose".

Idolo? "È sempre stato Dzeko, lo scorso anno all'Inter ho potuto osservarlo anche da vicino".