Dopo il debutto di Lecce, il secondo impegno di campionato dell'Inter di Simone Inzaghi sarà a San Siro contro lo Spezia. Il Chief Football Operations Officer dello Spezia Riccardo Pecini, ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero, ha commentato così l'esito dell'elaborazione di questa mattina: "E' sempre difficile valutare un calendario, dato che non è possibile sapere mesi prima in quali condizioni si affronterà uno specifico incontro e che tipo di avversario si andrà a trovare in una determinata giornata. Noi dovremo essere sempre pronti, a prescindere dall'avversario di turno, per cercare di conquistare quei punti necessari per festeggiare ancora una volta la permanenza in Serie A. Nel primo turno troveremo una squadra come l'Empoli, che ha cambiato tecnico e che non sarà certamente un avversario semplice da affrontare, ma cercheremo di sfruttare fin da subito il fattore Picco. Interessante poi l'alternanza con le big delle prime giornate e singolare che le ultime tre del girone d'andata siano le stesse del girone di ritorno. Non ci resta che rimboccarci le maniche e farci trovare ai nastri di partenza della nuova stagione, pronti, determinati e affamati".