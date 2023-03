Venerdì sera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni allo stadio 'Alberto Picco', sold out per Spezia-Inter, anticipo della 26esima giornata di Serie A. "Si comunica che i tagliandi per la partita Spezia-Inter, in programma allo stadio “Alberto Picco” venerdì 10 marzo 2023 alle ore 20:45, sono esauriti in tutti i settori dell'impianto di viale Fieschi. Di conseguenza, la Biglietteria Ufficiale Spezia Calcio nella giornata di domani rimarrà chiusa", si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club ligure.