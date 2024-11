Stefano Gori, portiere dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web sottolineando quella che è stata la crescita di Francesco Pio Esposito, trascinatore della formazione bianconera: "Pio è un attaccante giovane, e il fatto che abbia già segnato 6 gol contro i 3 della passata stagione dimostra quando sia cresciuto in neppure un anno. Certo, la squadra gira e questo lo aiuta, ma lui sa sempre farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Deve rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare, se tutto va come deve sarà il prossimo attaccante della Nazionale".