Arriva dalla Russia, nello specifico dal portale RB Sport, la notizia dell'interessamento di tre club italiani per uno dei talenti del campionato locale: parliamo del centrocampista 23enne del Krasnodar Eduard Spertsyan, russo naturalizzato e nazionale armeno, sulle cui tracce si sono mosse Inter, Sassuolo e Fiorentina, che può godere della corsia preferenziale rappresentata dal rapporto con Alexander Kokorin. Nella stagione 2022/23, Spertsyan ha giocato 40 partite per i Tori in tutti i tornei, con un rendimento importante avendi realizzato 14 gol e messo a referto anche 13 assist. Il Krasnodar valuta il giocatore intorno ai 10 milioni.