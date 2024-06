Prima dell'ultimo test in vista degli Europei, quello di domani contro la Bosnia-Erzegovina, Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, parla anche ai ai canali ufficiali della Federazione: "Mi aspetto che vengano migliorate le cose che abbiamo chiesto di migliorare. E sono tante. La prima è essere più continui nell'atteggiamento nelle varie fasi di gioco della partita. E poi dobbiamo gestire meglio il pallone".

Cambierà qualcosa dal punto di vista tattico?

"Anche lì abbiamo provato a fare qualcosa. In Italia abbiamo squadre che giocano con i tre difensori, squadre che giocano con i quattro, per cui bisogna saperle fare tutte e due. Poi dipenderà molto dalla forza dell'avversario, da come giocherà l'avversario. Bisognerà tener conto di tutti. Domani giocheremo con i due mediani".