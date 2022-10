A due giorni dalla vittoria del Napoli contro la Roma, Luciano Spalletti sceglie saggiamente di non sfidare sul piano comunicativo José Mourinho, che a margine dell'1-0 dell'Olimpico non aveva riconosciuto i meriti agli avversari: "Figuriamoci se io rispondo a uno come Mourinho - ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa -. Con la storia che ha, se lui dice qualcosa, io devo stare attento per capire anche altro. Noi siamo contenti di ciò che stiamo facendo. E' vero siamo primi in diverse competizioni, abbiamo il dovere di tentare di essere primi in tutto quello che facciamo per rappresentare i nostri tifosi".