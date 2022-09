Ancora una vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti che a margine del successo contro i Glasgow Rangers ha parlato a Sky. "A chi diamo un segnale stasera? A noi stessi. Noi abbiamo bisogno di alcune conferme. L'atteggiamento di giocatori come Zielinski che va a battere il secondo rigore o di Anguissa con quell'assist sono tutti segnali: chi è subentrato ha avuto subito un ottimo impatto, Olivera, Ndombele e non solo... Anche Zerbin è entrato bene, ha guadagnato metri e le palle da giocare coi compagni. Domenica c'è il Milan che è una grande squadra. Noi dobbiamo recuperare e poi andremo lì a giocarci la partita, questa è la nostra strada che abbiamo intrapreso in maniera netta e convinta". L'allenatore azzurro ha aggiunto in conferenza stampa: "Giocare queste gare qui è il sogno da bambino. Dovevamo giocarla al massimo senza timori, bisogna essere se stessi in queste gare e la squadra ci ha creduto, ha insistito. Siamo sulla strada buona, dobbiamo dar seguire, quando si veste questa maglia quello che hai fatto stasera lo devi fare tutti i giorni, domani dobbiamo già rifarlo, non si gioca ma servono tutti i comportamenti che ti hanno fatto vincere qui. Non è che vincendo possiamo stare tranquilli, le partite sono ravvicinate, gli avversari sono fortissimi".