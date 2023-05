Intervenuto su Sportitalia, l'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa si è soffermato sulla fiducia riguadagnata da Simone Inzaghi alla guida dell'Inter: "Non bisognerebbe mai sottovalutare la tattica italiana, e in tal senso Inzaghi è stato un maestro contro Benfica e Porto. Arrivare in semifinale di Champions non era poca cosa. L’Inter ha saputo giovare anche di un Lautaro sugli scudi.

Da campione del mondo l’argentino non ha mai saltato una partita in stagione e, al pari di Calhanoglu, credo sia stato una pedina importante per i nerazzurri". Sulla finale di Coppa Italia: "Mi dispiace per la Fiorentina che ha saputo esprimere una prestazione all’altezza e forse avrebbe meritato altro. Le finali sono gare dal precario equilibrio ed Inzaghi, d’altronde, difficilmente le sbaglia".