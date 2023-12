Roberto Sosa è stato ospite ieri sera di Dazn per parlare di Napoli-Inter. "Inzaghi è stato criticatissimo l'anno scorso. E' riuscito ad arrivare in finale di Champions League. Davanti avevi il City. E' stato molto forte dal punto di vista psicologico. Le squadre assomigliano sempre all'allenatore. L'Inter è forte mentalmente perché l'allenatore è forte", dice l'ex attaccante. "La prestazione del Napoli? Per me c'è stata, se Sommer è il migliore in campo... La parata su Kvara è straordinaria".

Un commento anche sulla giocata del suo connazionale Lautaro sul 2-0. "Prima di fare il cross tocca la palla tre volte. L'attaccante, quando si trova in quella posizione, magari provano il cross subito, lui invece ha la capacità di guardare l'inserimento. Può veramente fare anche il trequartista".