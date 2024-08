AE Live, l'azienda inglese responsabile del sorteggio della nuova Champions League, ha fatto sapere di essere pienamente preparata ad affrontare l'eventuale minaccia di un attacco informatico dalla Russia: "Stiamo prendendo la sicurezza informatica incredibilmente sul serio - le parole dell'amministratore delegato David Gill riportate dal Daily Mail -. Chiaramente si tratta di una questione delicata. Sono riluttante a entrare nei dettagli su ciò che stiamo facendo, ma posso assicurare che abbiamo preso tutte le precauzioni possibili per assicurarci che sia il più sicuro e protetto possibile".

Gill, inoltre, ha ricordato che la sua azienda ha subito attacchi mentre lavorava per la FIFA in occasione del sorteggio della Coppa del Mondo in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia: "Abbiamo sperimentato questo. Abbiamo valutato i rischi e adottato precauzioni".