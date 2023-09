Yann Sommer ha parlato a Sky Sport nel post-partita: "Primo tempo molto male per noi, sin dall'inizio. Non siamo riusciti ad entrare in partita, non abbiamo preso le giuste decisioni in alcuni frangenti. Questo è quello che avviene spesso in Spagna, con i tifosi caldi: nel primo tempo non siamo entrati in partita. L'avevamo preparata bene, sapevamo che è un assetto di grande qualità con e senza palla. Ci sono giornate in cui non riesci a entrare in gara con qualche situazione sfavorevole. Il punto dimostra, comunque, che siamo una squadra in campo".