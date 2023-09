"Sono molto felice di questo punto, abbiamo giocato un pessimo primo tempo ma nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione. In Champions League ci sono ottime sfidanti, dobbiamo correggere qualcosa ma l'importante è aver portato il punto a casa". Debutta così Yann Sommer ai microfoni di Prime Video, dove commenta anche la splendida parata su Le Normand a inizio ripresa: "E' stata molto importante perché ci ha permesso di tornare a giocare.

Sono molto contento di come abbiamo cambiato le cose nella ripresa, c'è da lavorare ma questo punto è importante. Questa squadra è ottima e lo abbiamo mostrato stasera prendendo un punto in un match non buono per noi. Questo dimostra che carattere abbiamo, la nostra capacità di migliorare le situazioni in partita; sono molto felice di essre qui".