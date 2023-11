L'Inter strappa un pareggio all'Allianz Stadium, rimontando l'iniziale vantaggio della Juventus. A Torino finisce 1-1 e il portiere Yann Sommer commenta così il match ai microfoni di Inter TV: "È stato un punto importante per noi, si affrontavano due squadre top. È stata una partita molto tattica, alla fine è arrivato un buon punto per noi. Avevamo preparato la gara così, sapevamo che loro erano molto solidi e compatti. È importante non concedere il primo gol a squadre come la Juve, molto chiuse in difesa. L'abbiamo concesso e per fortuna è arrivato il pareggio. Il secondo tempo è stato molto tattico, non ci sono state molte occasioni".

Ancora sul match, lo svizzero aggiunge: "Ci aspettavamo una partita così, con una Juve molto chiusa in difesa e pronta a ripartire in contropiede. Fortunatamente siamo riusciti a pareggiare il loro gol, alla fine portiamo a casa un buon punto e va bene così".