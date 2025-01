Multa da 12mila euro, ma niente squalifiche del campo o chiusura di settori dello stadio. Questa è la decisione del Giudice Sportivo a seguito dei fatti avvenuti durante la sfida del Rigamonti tra Brescia e Sampdoria, quando alcuni tifosi biancoblu hanno bersagliato con dei cori di stampo razziale il centrocampista blucerchiato Ebenezer Akinsanmiro.

La sanzione, nello specifico, è stata comminata "per avere suoi sostenitori, al 22′ del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’arbitro a sospendere la gara per circa un minuto; come da protocollo, veniva effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per l’8% dei tifosi presenti nel settore".