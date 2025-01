Acquisto già perfezionato da tempo con tanto di allenamenti costanti col gruppo durante i primi mesi della stagione, ma certificato nei giorni scorsi col deposito del contratto, Oumar Solet, nuovo difensore dell'Udinese, si prepara ad affrontare l'avventura nel campionato italiano partendo titolare nella gara col Verona. Parlando ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Solet si presenta spiegando come l'Italia fosse ormai nel suo destino: "Mentre ero a Salisburgo vari club italiani erano interessati a me. Ora finalmente posso giocare in un campionato importante e con una squadra che crede molto in me: quando l’Udinese mi ha presentato il progetto mi hanno convinto subito".

Solet ha avuto modo di sfidare già alcuni protagonisti del nostro campionato: "Ho giocato contro Rafael Leao, Charles De Ketelaere e Lautaro Martinez. Sono state delle belle battaglie, soprattutto contro l’Inter. Coi nerazzurri abbiamo perso entrambe le volte. Milan e Inter sono squadre forti con tifoserie calde: l’atmosfera allo stadio era magica. Ma non mi va giù: voglio vincere a San Siro e mi rifarò con l’Udinese". Poi c'è un consiglio: "Prendetemi al Fantacalcio".