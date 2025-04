Wesley Snejider, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato prima della sfida contro il Bayern Monaco: "L'Inter del Triplete era fortissima, ognuno sapeva cosa doveva fare. E' molto simile a quella di oggi: il sistema è diverso, ma si vede fame e si vedono tante caratteristiche positive. Speriamo si possa arrivare in semifinale".

Il Barcellona in semifinale aspetta una tra Inter e Bayern.

"Non voglio dire che dobbiamo dimenticare quella stagione di 15 anni fa, ma questo è un calcio diverso. Questa squadra non è quella di 15 anni fa, lo stesso vale per il Barcellona. Si deve guardare partita per partita".

C'è qualche analogia sul tiro di Calhanoglu e il tuo?

"Lui dice che è sempre il migliore tra noi, ma secondo me sono più forte io. Calhanoglu gioca più basso rispetto alla mia posizione. Sensazioni? Sono molto contento di tornare qua. La casa mi è sempre stata nel cuore".