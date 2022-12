Mario Somma, ex allenatore anche di Empoli e Brescia, interpellato da Retesport ha detto la sua sul possibile addio a parametro zero di Chris Smalling, per il quale stanno nascendo voci in direzione Inter. "Perdere Smalling sarebbe catastrofico: è l'unico difensore della Roma che tiene in equilibrio la linea, che sa porre rimedio agli errori degli altri. È imprescindibile per la Roma, mi auguro che rinnovi il prima possibile".