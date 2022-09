Il lungo periodo nero che sta vivendo la Slovacchia preoccupa anche Róbert Vittek, ex attaccante nonché secondo marcatore all time della sua selezione alle spalle di Marek Hamsik: "Mentiremmo a noi stessi se dicessimo che siamo soddisfatti - ha detto a Sportnet.sm -. È una grande delusione per tutti, un peccato. Attualmente stiamo attraversando una crisi enorme. Il risultato della sofferenza è che nella qualificazione a EURO 2024 la Slovacchia sarà in quinta fascia assieme a squadre come Malta, Gibilterra e Moldova: non sottovaluto nessuno, ma non voglio credere che la Slovacchia sia a quel livello lì. Se qualcuno è ancora alla ricerca di aspetti positivi dopo tutto questo, probabilmente è pazzo. Abbiamo giocatori che giocano in club europei di qualità. Ecco perché è difficile per me trovare le parole quando vedo dove siamo in questo momento. Sfortunatamente, questa è la cruda realtà. Credo che non dovremo farci l'abitudine".