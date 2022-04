Negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa lancia un'idea che sa di proposta ma che suona anche e soprattutto come una sorta di provocazione. Negli ultimi giorni tanti esperti si sono concentrati sulle modalità d'accrescimento a livello strutturale del settore giovanile. Qual è il primo passo? "Per i ragazzini fino a 16 anni bisognerebbe aumentare a tre i tempi di gioco - spiega Caressa -. Nel primo fai fare le skill games, cioè il due contro due, i rigori all’americana dell’hockey su ghiaccio, i calci di punizione con le barriere finte e i portieri in porta, i calci di rigore, e sfide tra attaccanti e difensori".