Cosa ha spinto Wilfried Singo a firmare per il Monaco? L'ex Torino risponde alla domanda dei colleghi di Marca, confermando che su di lui c'erano anche diverse squadre italiane, Inter compresa.

"È vero, c'erano diversi club interessati a ingaggiarmi come Milan, Atalanta o Inter, ma dopo averci pensato ho deciso per il Monaco - l'ammissione dell'ivoriano classe 2000 -. Ne ho parlato con il mio agente, Maxime Nana, e anche con Nicolás Nkoulou, che ha giocato nel Monaco ed è come un fratello per me. Mi ha parlato molto bene della società, spiegando che è un ottimo posto per continuare a crescere, a migliorare... Sono contento. Il club dà fiducia ai giovani, le infrastrutture e le condizioni di allenamento sono di alto livello per fare un passo avanti. Pertanto, scegliere Monaco è stato facile".