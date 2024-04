Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Wilfred Singo ha ribadito i motivi della sua scelta di sposare il progetto del Monaco, nonostante club italiani come Inter, Milan e Atalanta avessero manifestato un interessamento nei suoi confronti: "Non faccio nomi, ma posso dire che c'erano anche squadre italiane che mi volevano - le parole dell'ex Torino -. Io ho scelto Montecarlo e sono molto felice di essere qui. Bisogna dire che passare dal Toro al Monaco è un passo avanti. Adesso sono in un grande club e devo fare il prossimo passo perché il Monaco non è il Torino in quanto a pressione. Tocca a me fare le cose per bene per aiutare la squadra. Serie A e Ligue 1 sono due campionati un po' diversi, non saprei dire quale sia più competitivo. Quello francese è difficile così come il campionato italiano che è molto duro e tattico".