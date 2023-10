"La Milano del calcio è messa benissimo, Milan e Inter stanno giocando un bel calcio". Andriy Shevchenko parla così, a DAZN, del duello ad alta quota che ha infiammato le prime sette giornate di Serie A. Grazie anche al contributo dei loro leader tecnici, come spiegato da Sheva: "Meglio per l'Italia se la Premier non ha preso Lautaro e Leao. L'argentino mi piace tanto, dalla scorsa stagione ha acquistato sicurezza. Ha ricominciato con una mentalità diversa, si vede che è un leader della squadra. Quando capita l'occasione da gol fa sempre la cosa giusta".