"I proprietari vanno contro la volontà dei milanesi". È l'attacco di Vittorio Sgarbi a Inter e Milan per via del progetto relativo al nuovo impianto sportivo che presuppone l'abbattimento dell'attuale Meazza. Il sottosegretario alla cultura, intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.it ha spiegato: "Dico vandali non per offenderli, ma perché il patrimonio storico che il Meazza rappresenta è un dato che non riguarda loro. Il sindaco ha fatto una scelta totalmente sbagliata, ispirata da due proprietari di calcio. Sono un Sottosegretario che ha una posizione politica e la esprimo liberamente, quando ho letto i fatti ho richiamato la legge e questo edificio merita il vincolo storico.