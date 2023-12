L'Inter rimane 'pazza' nel DNA, anche se nella terza stagione della gestione Simone Inzaghi sta mostrando grande continuità nel gioco e nei risultati. A pensarlo è Beppe Severgnini, giornalista e storico tifoso nerazzurro: "L'interismo è il modo di affrontare il tifo in maniera entusiasta e ironica - le sue parole a Radio 24 -. Se si può mettere nel cassetto la canzone 'Pazza Inter'? Neanche per sogno.

Ma avete visto la partita di Lisbona? Cosa era quella roba lì? C'è una 'Pazza Inter' distruttiva e una sorprendente. L'Inter di Inzaghi erede di quella di Trapattoni dei 3 tedeschi? No, a me sembra per consapevolezza più vicino a quella del giovane Mourinho, non quello della Roma che si è dato all'arte dello spettacolo in cui è bravissimo".