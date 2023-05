Beppe Severgnini loda l'operato di Simone Inzaghi e dell'Inter dopo il raggiungimento della finale di Champions League. "Dobbiamo le nostre scuse all’allenatore dell’Inter - si legge sul Corriere della Sera -. Ma lui deve provare a capirci. La finale di Champions è un sogno a occhi aperti. Essendo una squadra pazza l’Inter ha collezionato undici (!) sconfitte in campionato e una serie di prestazioni eccellenti in Champions, fino al biglietto per Istanbul. Senza contare la finale di Coppa Italia. Avremmo sottoscritto una stagione del genere? Certo che sì".

Secondo Severgnini, "alcune scelte, col senno di poi, appaiono mirabili: la promozione di Mkhitaryan, Acerbi e Onana; la consacrazione di Dimarco; gli spostamenti di Darmian e Calhanoglu; l’attesa paziente di Lukaku, Brozovic e Dumfries".