Roberto Di Stefano è stato confermato sindaco di Sesto San Giovanni: nel ballottaggio avvenuto ieri, il candidato del centrodestra e sindaco uscente ha sconfitto il rivale Michele Foggetta con il 52% delle preferenze. "Sento un’emozione che mi fa venire i brividi. Ho il cuore pieno di gioia. Sesto San Giovanni non è più la Stalingrado d’Italia! Sarò ancora il vostro sindaco. Vi aspetto in piazza sotto il Comune per festeggiare una vittoria stupenda e bellissima", il suo commento. L'elezione di Di Stefano apre scenari importanti per il futuro dello stadio nuovo di Inter e Milan, visto che proprio lui ha più volte proposto ai due club di traslocare nella sua città e valutato concretamente come piano B nel caso in cui le trattative per San Siro dovessero arenarsi.