Lega Serie A e UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rinnovano il proprio impegno nel combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione promuovendo, in occasione della 29esima e 30esima giornata della Serie A Enilive 2024/2025 e in concomitanza con la XXI Settimana di Azione contro il razzismo (17-23 marzo 2025), la propria campagna di sensibilizzazione “Keep Racism Out”.

Secondo recenti studi, 1 tifoso su 5 considera gli insulti razziali come parte normale del tifo, un dato allarmante che richiede un cambiamento concreto. Quest’anno l’iniziativa introduce, quindi, un approccio innovativo e diretto per sensibilizzare il pubblico, trasformando il linguaggio e i gesti tipici del tifo in strumenti di lotta contro il razzismo.

Se discrimini, se sei razzista, TU sei #OUT.

È questo il messaggio veicolato attraverso il nuovo spot “Keep Racism Out”, che sarà presentato in anteprima venerdì 14 marzo sugli account social @SerieA. Il video, realizzato dall’agenzia Alkemy, vede la partecipazione di tre testimonial d’eccezione: Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Christian Vieri, uniti per lanciare un messaggio forte di inclusione e dire OUT al razzismo. Perché il calcio è di tutti, ma chi semina odio non ne fa parte.

Il video sarà pubblicato sui canali social di Lega Serie A e sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi della Serie A Enilive a partire dalla 29ª Giornata di Campionato e fino al termine della stagione.

In occasione della 29ª e 30ª Giornata di Campionato, in ogni stadio il podio portapallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa, inoltre i Capitani indosseranno la fascia simbolo della giornata e sulla manica destra delle maglie da gioco di tutti i calciatori sarà applicata la patch “Keep Racism Out”.

Sui maxischermi sarà trasmesso il nuovo spot in tre momenti diversi, ovvero all'inizio e al termine del riscaldamento delle formazioni e durante l`intervallo di ogni match, mentre lo speaker dello stadio leggerà un testo per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti.

Nel pre e post gara, dirigenti, allenatori e calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo della campagna. Infine in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata all’iniziativa poco prima del fischio di inizio di ogni partita.

"La Lega Serie A è sempre in prima linea nella lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione con la propria campagna di sensibilizzazione ‘Keep Racism Out’, promossa fin dal 2020 sempre insieme a UNAR. Anche quest`anno sono molteplici le iniziative in programma su tutti i campi di A e sui canali di comunicazione della Lega Serie A e dei Club in occasione della 29ª e 30ª giornata, con l`obiettivo di trasmettere a tutti gli appassionati di calcio i sani valori del rispetto e della tolleranza – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Da questa stagione, inoltre, per tutto l`intero Campionato e per la Coppa Italia, abbiamo aggiunto alle attività ricorrenti il coinvolgimento dei bambini e delle bambine, nella fascia di età compresa tra i 6 e i 10 anni, che accompagnano i calciatori sul terreno di gioco durante il cerimoniale di gara indossando la maglia simbolo “Keep Racism Out”, che poi regaliamo loro, in modo che possano giocare con gli amici diventando loro stessi portavoce dei principi cardine che vogliamo trasmettere. Il calcio ha un ruolo sociale importante, non dobbiamo mai dimenticarlo, e ha il potere di raggiungere pubblici diversi. Dobbiamo trovare gli strumenti giusti per avvicinare le nuove generazioni a valori fondamentali come l’inclusione, il rispetto e l’uguaglianza, e gridare tutti insieme "OUT" al razzismo dal mondo del calcio e dalle nostre vite".

"La XXI Settimana di Azione contro il razzismo segna un nuovo capitolo della collaborazione di Unar con Lega Serie A. Uniti da valori che noi reputiamo imprescindibili, scendiamo di nuovo in campo insieme per sostenere la campagna “Keep Racism Out” 2025, a testimonianza del nostro impegno per combattere ogni forma di discriminazione”, ha dichiarato Mattia Peradotto, Direttore dell’Unar. “Per noi è fondamentale isolare e sanzionare i comportamenti violenti, condannando con fermezza ogni episodio in contrasto con i valori essenziali dell’agonismo e del tifo. Con questa e tante altre iniziative attivate nel corso dell’anno, vogliamo costruire un ambiente sportivo fondato sul rispetto e sulla valorizzazione della diversità, riconoscendola come una risorsa preziosa e un’opportunità di crescita, a livello individuale e collettivo”.

Tra le altre iniziative previste, il kit ufficiale “Keep Racism Out” sarà lanciato venerdì 21 marzo all'interno della modalità Football Ultimate Team™ (FUT) di EA SPORTS FC 25. I players di tutto il mondo potranno promuovere il messaggio sbloccando il kit personalizzato con i colori blu scuro e azzurro della Lega Serie A, la striscia rossa sul fronte delle maglie e il logo "Keep Racism Out". Quest'iniziativa si inserisce all`interno della campagna annuale, di lunga data, di EA SPORT FC per supportare con orgoglio la leghe partner nella lotta continua contro il razzismo.

Nell’ambito della campagna ‘Keep Racism Out, infine, Lega Serie A e UNAR hanno realizzato un manifesto che sintetizza i valori e gli obiettivi dell’iniziativa, trasformandoli in un messaggio chiaro e inequivocabile.

Il manifesto è un invito per tutti a prendere posizione: il razzismo non è un’opinione, non è un’opzione. È fuori dal calcio, fuori dagli stadi, fuori dalla società. La discriminazione, l’odio e la violenza non possono trovare spazio nel gioco più bello del mondo, e chi sceglie il silenzio ne diventa complice.

Attraverso parole forti e dirette, il manifesto ribadisce che il calcio dev’essere uno spazio di inclusione, passione e rispetto, senza distinzioni di etnia, genere, religione o orientamento.

OUT. UNA PAROLA. UNA SCELTA.

Un gesto semplice, ma potente. Un messaggio da portare sugli spalti, nelle piazze e sui social, per ricordare che il razzismo non si tollera, si combatte.