Sembrava un'idea messa definitivamente nel cassetto, e invece in Lega Serie A si torna a parlare della possibilità di organizzare un mini-torneo negli Stati Uniti nel periodo di sosta per il Mondiale in Qatar. L'indiscrezione è lanciata dall'emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli: l'idea, avanzata da 6-8 società, sarebbe quella di creare questa competizione per agevolare la vendita dei diritti televisivi nel continente americano. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe già dato il suo ok.